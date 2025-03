Anteprima24.it - VIDEO/ Linea Moschiano-Nola, autista bus aggredito mentre guida

Tempo di lettura: 2 minutiInsulti, minacce, un tentativo di forzare la cabina. In Campania l’ultima aggressione al personale del trasporto pubblico locale è avvenuta oggi pomeriggio, intorno alle 17.30. Siamo sulladell’Eav. Ad aggredire verbalmente l’un uomo, già identificato in passato per analoghi motivi dagli agenti del commissariato polizia di Lauro.Undeltore, girato col cellulare, mostra alcune fasi dei ripetuti assati. Soltanto la porta, probabilmente, ha impedito conseguenze più gravi. Il conducente è però riuscito a mantenere la calma ed a continuare la corsa. A quanto racconta, a scatenare la rabbia dell’aggressore sarebbe stato il fastidio delle vibrazioni. Un normale fenomeno, dovuto al manto stradale ed alle condizioni del mezzo.