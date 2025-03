Anteprima24.it - VIDEO/ Il diesse Fabio Lupo a Punto C: “Derby? Può accadere di tutto”. Il doppio ex Mimmo De Simone: “Il Benevento si è incagliato”

Tempo di lettura: 3 minutiOspite dell’ultimo appuntamento diC, il format sulla Serie C di anteprima24, ilche ha espresso il suo giudizio sulla stagione dele sulle prospettive future della squadra di mister Auteri: “I sanniti – ha detto – contro l’Avellino domenica avranno la grande occasione per rimettersi in gioco. Quella giallorossa è la delusione degli ultimi due mesi, ma va fatto un plauso alla società perché questa squadra continua a giocare con 4-5 prodotti del settore giovanile. E’ un segnale importante che il club sta dando a tutti e tre i gironi della serie C. Si può essere protagonisti anche costruendo una cantera dalla quale attingere per costruire un buon collettivo. Avellino-? In unpuòdi”. L’attenzione del, poi, è andata agli spareggi per la serie B: “In chiave play off – ha aggiunto – ildeve ritrovare lo stesso spirito dell’andata.