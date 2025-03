Laprimapagina.it - Vibo Valentia. Nasce lo Sportello “SOS Liste d’Attesa”: un aiuto concreto per le prenotazioni sanitarie

Lunghe attese per visite mediche e accertamenti diagnostici? Ora c’è unin più per chi si trova ad affrontare questo problema. Ha aperto ufficialmente lo“SOS”, un servizio dedicato a chi ha ricevuto dal CUP regionale un appuntamento troppo lontano nel tempo e necessita di un supporto per trovare una soluzione più rapida.Il servizio è operativo ogni mercoledì pomeriggio dalle 16:00 alle 18:00 presso il Poliambulatorio di Moderata Durant a. Qui, personale qualificato offrirà assistenza ai cittadini, aiutandoli a orientarsi tra le procedure di prenotazione e a verificare eventuali alternative disponibili per abbreviare i tempi.L’iniziativacon l’obiettivo di garantire un accesso più equo e tempestivo alle cure, riducendo il disagio di chi, a causa delle lunghe, rischia di vedere compromessa la propria salute.