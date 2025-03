Sport.quotidiano.net - Viareggio Cup, i quarti. Eliminate le straniere

Fiorentina-Sassuolo e Torino-Genoa: queste saranno le semifinali della 75ª edizione dellaCup. Per la felicità, c’è da immaginare, degli organizzatori del Cgc. A livello di blasone delle squadre partecipanti infatti sono arrivate fino al penultimo atto del Torneo le migliori squadre delle 24 ai nastri di partenza. Dunque domani ci saranno le migliori semifinali possibili. in cui avrebbe potuto sperare il cassiere, che magari ora si augura una finalissima tra Fiorentina ed una fra Genoa e Torino per la grande riapertura dello stadio dei Pini di lunedì. Ieri neidi finale (. ha stonato un po’ il fatto che nessuna partita sia stata giocata sui campi dio della Versilia) due gare su quattro sono finite ai rigori. Il Sassuolo ha avuto la meglio sui nigeriani dell’Ojodu City col punteggio di 7-6 dopo i calci di rigore (in partita era stato pareggio 1-1 con vantaggio neroverde a firma Chiricallo a fine primo tempo e pareggio africano nel finale di ripresa con Onowakpo.