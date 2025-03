Cultweb.it - Viaggio su Marte? Possibile, ma un organo umano potrebbe essere compromesso per sempre (ecco quale)

Leggi su Cultweb.it

L’esplorazione umana disi avvicina, ma il corponon è progettato per le condizioni estreme dello spazio profondo. Tra gli organi più vulnerabili ai rischi delci sono i reni. Studi recenti rivelano che la microgravità e le radiazioni cosmichero danneggiarli in modo irreversibile, mettendo a rischio non solo la missione, ma anche la vita degli astronauti al ritorno sulla Terra. Se non si troveranno soluzioni efficaci, i futuri esploratori marzianiro dover affrontare gravi complicazioni renali, con la necessità di trattamenti medici in pieno volo.Le missioni spaziali oltre l’orbita terrestre espongono il corpoa condizioni difficili, tra cui la microgravità e la radiazione cosmica galattica (GCR). Finora, solo 24 persone – gli astronauti delle missioni Apollo – hanno affrontato la piena esposizione a questa radiazione, ma per un periodo limitato a pochi giorni.