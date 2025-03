Romadailynews.it - Viabilita’: su diramazione Roma nord chiuso per una notte tratto Settebagni-allacciamento Gra

, 28 mar – (AgenziaNova) – Sulla D18della A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione e attivita’ di ispezione e manutenzione del viadotto “fosso Malpasso”, dalle 21:00 di lunedi’ 31 marzo alle 5:00 di martedi’ 1 aprile, sara’ilcompreso trae l’con il Grande Raccordo Anulare di, verso.Lo comunica Autostrade.In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di, immettersi sulla SS4 Via Salaria versoe seguire le indicazioni per il Gra; in ulteriore alternativa, uscire a Castelnuovo di Porto, al km 9+500 della stessa, immettersi sulla SP15a via Tiberina verso, seguire le indicazioni per “Centro” e proseguire sulla SS3 Flaminia in direzione del Gra.L’area di servizio “Salaria ovest”, situata nel suddetto, sara’ contestualmente chiusa; si precisa che, sara’il parcheggio dedicato ai veicoli pesanti, dalle 18:00 di lunedi’ 31 marzo e fino alla riapertura dell’area di servizio.