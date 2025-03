Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-03-2025 ore 20:25

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellala situazione si sta normalizzando su tutta la rete stradale regionale ci sono però alcune eccezioni Partiamo dalla raccordo anulare diin carreggiata interna abbiamo lunghe code per un incidente tra Prenestina e Appia Nuova altre cose poi sulla Casilina all'altezza di Borghesiana nei due sensi di marcia e sulla Cassia code tra la storta e Tomba di Nerone anche qui nelle due direzioni chiudiamo infine con la Cristoforo Colombo code per traffico tra via di Mezzocammino via di Acilia verso Ostia