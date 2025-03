Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-03-2025 ore 19:40

un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio dellala situazione si sta normalizzando su praticamente tutta la rete stradale e partiamo dalla raccordo anulare diin carreggiata interna abbiamo code per incidente tra Prenestina e Appia Nuova mentre in esterna contratti tra la Pontina è via Tuscolana sulla A1 diramazioneSud abbiamo per traffico intenso tra Tor Vergata e raccordo in direzione di quest'ultimo sulla Cassia code tra la storta e Tomba di Nerone nelle due direzioni E anche sulla casina sempre nei due sensi di marcia ci sono all'altezza della Borghesiana chiudiamo con la Cristoforo Colombo Dove troviamo code per traffico intenso tra via di Mezzocammino e via di Acilia verso Ostia ed è tutto da Federico A scanner Astral infomobilità Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento https://storage.