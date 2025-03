Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-03-2025 ore 18:40

partiamo con la A1Napoli dove risolto l'incidente permangono cute all'altezza di San Cesareo in direzione Napoli sulla 91Fiumicino si è risolto l'incidente che casa Va a Code dall' ANSA del Tevere a via del Cappellaccio in direzione di questa ultima Ci sono rallentamenti passiamo ora alla raccordo anulare code a tratti in esterna tra laFiumicino e via Tuscolana mentre in interna abbiamo sempre code a tratti tra Cassia Veientana e Casilina Ci spostiamo più a sud sulla via del mare code per traffico intenso tra il raccordo è bitinia in direzione di quest'ultima e chiudiamo con la Cristoforo Colombo code per traffico intenso tra via di Mezzocammino e via di Malafede verso Ostia