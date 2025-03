Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-03-2025 ore 18:10

Astral infomobilità un saluto m Matilda alla redazione di Astral infomobilità una servizio dellaSiamo dalla A1Napoli dove a causa di un incidente e abbiamo code tra il nodo con la 24 il bivio per la diramazioneSud verso quest'ultima sulla 91Fiumicino sempre un incidente causa code dal ANSA del Tevere via del Cappellaccio verso quest'ultima passiamo alla raccordo anulare code a tratti in esterna tra laFiumicino per via Tuscolana mentre interno abbiamo sempre code a tratti tra Cassia Veientana in via Casilina e chiudiamo proprio con la Casilina dove abbiamo colorati nei due sensi di marcia tra raccordo e finocchio ed è tutto da Federico Ascani Duster infomobilità Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento un servizio della