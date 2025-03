Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-03-2025 ore 17:25

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio dellaPartiamo dalla diramazionesud della Uno dove per un incidente Ci sono code tra Monte Porzio Catone San Cesareo verso quest'ultimo sulla A1Napoli risolto l'incidente permangono code tra Ceprano e Pontecorvo verso Napoli sempre sulla A1 nel tratto Firenzerallentamenti tra Magliano Sabina e bivio per la diramazionenord verso quest'ultimo passiamo sul grande raccordo anulare dove abbiamo ancora per traffico intenso tra laFiumicino Tuscolana interna invece code per traffico intenso ma tra classi e Salaria è sempre interna Cosetta ti tradirà mazioneNord via Tiburtina sul tratto Urbano della A24 code tra tangenziale est era bordeaux verso quest'ultimo sullaFiumicino code per traffico intenso sul viadotto della Magliana in direzione del grande raccordo anulare sulla Casilina code a tratti tra Borghesiana e finocchio In entrambe le direzioni infine q con la Pontina dove a causa di un veicolo in avaria Ci sono code tra raccordo e Spinaceto verso Latina ed è tutto da Federico Ascani data l'infomobilità Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento della