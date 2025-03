Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-03-2025 ore 16:25

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio dellaPartiamo dalla A1-napoli un incidente crea code per 3 chilometri tra Ceprano e Pontecorvo verso Napoli è sempre sulla A1Firenzeper un mezzo pesante in panne si registrano 7 km di coda a Magliano Sabina e il bivio per la diramazionenord ancora un veicolo in panne sulla A24Teramo e code tra Castel Madama e Vicovaro Mandela verso Teramo andiamo apassiamo sul grande raccordo anulare dove abbiamo code per traffico intenso tra laFiumicino e la Tuscolana mentre in interna lunghe code a tratti tra la Cassia e labbra è ancora più avanti Bufalotta e Casilina cos'è anche sul tratto Urbano della A24 a partire da Portonaccio e rallentamenti fino al Raccordo Anulare verso quest'ultimo sulla 91Fiumicino abbiamo code tratti all'altezza del viadotto della Magliana perso il raccordo anulare e chiudiamo con la Pontina dove a causa di un veicolo in avaria Ci sono code tra il raccordo Spinaceto verso Latina e detto tu da Federico Ascari dall'altra l'infomobilità Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento dellahttps://storage.