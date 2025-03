Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-03-2025 ore 15:25

Partiamo dalla 91 Fiumicino code per incidente sulla complanare all'altezza del Bivio della raccordo anulare in direzione centro sempre sullaFiumicino code per traffico intenso sul viadotto della Magliana in direzione raccordo anulare possiamo ci sul Raccordo Anulare in carreggiata interna code per traffico intenso tra cassie e Salaria è sempre interna code a tratti tra diramazioneNord via Tiburtina a siamo ora alla carreggiata esterna Dove troviamo code sempre per traffico intenso dallaFiumicino alla Tuscolana sulla via Anagnina sempre per incidente abbiamo dei rallentamenti da via Gasperina a via Torre di Mezzavia direzione centro e infine sulla Cristoforo Colombo abbiamo code per traffico intenso tra via di Mezzocammino e via di Malafede verso Ostia