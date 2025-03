Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-03-2025 ore 13:25

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellapartiamo dal raccordo anulare per un incidente si sono i codini interna per le uscite Cassia e Cassia Veientana in esterna code a tratti qui per traffico intenso dalla Pontina alla diramazioneSud Ti aspettiamo sul teatro Urbano della A24 code dato gli attori Cervara direzione raccordo anulare ora il trasporto marittimo l'azione informa che oggi la corsa unità veloce Formia Ponza posticipa la partenza dalle 15 alle ore 16:30 anche la formia-ventotene dalle 15:30 alle 16:30 infine il trasporto ferroviario per consentire i lavori di realizzazione della nuova fermata l'interscambioPigneto la circone ferroviaria interrotta da oggi è fino al 30 di marzo traTiburtina eOstiense limitazione cancelni per i treni della linea fl1 Orte Fiumicino aeroporto e per i treni della linea fl3Cesano Viterbo servizio regionale per quanto riguarda il Leonardo Express da Fiumicino aeroporto le modifiche alla circone si replicano anche nei fine settimana che vanno dal 4 al 6 aprile e dal 12 al 13 di aprile anche nei fine settimana di maggio da Gino Pandolfo è Astral infomobilità di tutto Grazie per l'attenzione a seguire un messaggio di sicurezza stradale la neve già lo possono essere tuoi nemici monta pneumatici invernali o porta sempre le catene da neve a bordo obbligo fino al 15 di aprileper tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito info mobilità punto Astral Spa punto.