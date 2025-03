Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-03-2025 ore 12:25

Leggi su Romadailynews.it

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellasi intensifica il traffico sul Raccordo Anulare in esterna code a tratti dalla Pontina alla diramazioneSud in interna si sta in coda dalla Cassia Veientana da Flaminia poi si rallenta dalla diramazionesud all'appia e per lavori code sulla tratto Urbano della A24-teramo in uscita da Tor Cervara a raccordo anulare ora è il trasporto marittimo l'azione informa che oggi le coste unità veloce Formia Ponza e Formia Ventotene posticipano la partenza rispettivamente dalle 15 alle 16:30 e Dalle 15:30 alle 16:30 e fino al trasporto ferroviario per consentire i lavori di realizzazione della nuova fermata di interscambioPigneto la circone ferroviaria interrotta da oggi fino al 30 marzo traTiburtina eOstiense con l'imitazione cancelni per i treni della linea fl1 Orte Fiumicino aeroporto e per i treni della linea fl3Cesano Viterbo servizio regolare per il Leonardo Express da e per Fiumicino aeroporto le modifiche alla circone si replicano anche nei fine settimana dal 4 al 6 aprile dal 12 al 13 di aprile e nei fine settimana di maggio da Gina Pandolfo e Astral infomobilità tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio dellahttps://storage.