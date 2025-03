Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-03-2025 ore 11:25

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellapartiamo dal raccordo anulare si rallenta per traffico internet riuscite Flaminia Salaria in esterna dalla Laurentina alla diramazionesud e si sta in coda sul tratto Urbano della A24 da Portonaccio al bivio per la tangenziale est direzione centro diamo uno sguardo ai cantieri sulla A1Napoli per consentire lavori di instalne delle barriere antirumore chiuso lo svincolo di Valmontone in entrata per il traffico diretto aa partire dalle 22 di questa sera e fino alle 5 di domani sabato 29 marzo In alternativa è possibile entrare in autostrada Colleferro restiamo in uno ma ci spostiamo sulla direttrice Firenzeper lavori di pavimentazione chiusa l'uscita di Ponzanono dalle 22 di questa sera e fino alle 6 di domani sabato 20 marzo per il traffico che proviene dain alternativa è possibile utilizzare l'uscita Magliano Sabina infine sulla diramazionenord anche qui per lavori di pavimentazione chiuso lo svincolo di Settebagni in entrata dalle 21 di questa sera è 6 di domani mattina direzione A1 entrata consigliata a Castelnuovo di Porto Daniela Pandolfi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio della