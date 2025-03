Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-03-2025 ore 10:25

Leggi su Romadailynews.it

Astral infomobilità di nuovo trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellamigliorata la situazione del traffico generalmente scorre sul Raccordo Anulare sul tratto Urbano della A24 anche sullaFiumicino per quanto concerne le consolari Golden diminuzione sull'Aurelia ora localizzate tra via Gregorio XI via tajani direzione centro diminuite le code anche la Cassia localizzate all'altezza di via dei Due Ponti anche qui verso il centro ora il trasporto ferroviario per consentire i lavori di realizzazione della nuova fermata di interscambio Pigneto la circone ferroviaria interrotta nelle giornate 29 del 30 marzo traTiburtina eOstiense Con la limitazione cancelne per i treni della linea fl1 Orte Fiumicino aeroporto e per i treni della linea fl3Cesano via servizio regolare per il Leonardo Express da e per Fiumicino aeroporto da Gina Pandolfi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio dellahttps://storage.