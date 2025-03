Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-03-2025 ore 09:40

Astral infomobilità Un saluto Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellasul Raccordo Anulare si rallenta per traffico in internet dalla Flaminia la Salaria Poi tra Nomentana e Tiburtina e dalla Pia la puntina in esterna traffico rallentato tra l'uscita Ardeatine diramazionesud è all'altezza della Aurelia sia interna sia in esterna di lui delle code sulla tratto Urbano della A24 ora localizzate da Portonaccio al bivio per la tangenziale est verso il centro anche sullaFiumicino danza del Tevere a via della Magliana direzione EUR Ora le consolari permangono sull'Aurelia auto in fila da via Spezia via Maffei direzione centro sulla Cassia code al momento localizzato era la Storta Giustiniana è più avanti da via Grottarossa via dei Due Ponti situazione invariata sulla Flaminia Salaria rispettivamente code da Labaro via dei Due Ponti e da Villa Spada via dei Prati Fiscali In tutti i casi verso il centro Regina Pandolfo e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento servizio della