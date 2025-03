Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-03-2025 ore 08:40

Leggi su Romadailynews.it

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellatraffico in ulteriore aumento partiamo raccordo anulare diin interna si rallenta dalla diramazionenord dalla Tiburtina Più avanti si sta in coda tra le uscite diramazionesud e si rallenta dalla puntina l'ostiense tra Pescaccio e Aurelia il traffico rallentato da Boccea Pescaccio poi dallaFiumicino la Pontina dalla Laurentina alla diramazioneSud anche dalla Prenestina alla Tiburtina sul tratto Urbano della A24 si rallenta da Tor Cervara Togliatti poi code da Portonaccio al bivio per la tangenziale est direzione centro ci spostiamo sullaFiumicino code a tratti dal raccordo anulare a via della Magliana verso l'euro diamo uno sguardo alle console auto in coda sull'Aurelia da via Spezia via Maffeis Cassia code a tratti tra la storta e via dei due punti coordinamento sulla Flaminia ora localizzate da Labaro via dei due punti in tutti i casi direzione centro Cambiamo argomento il trasporto marittimomar informa che oggi la corsa via Ventotene delle ore 9:15 per il trasporto passeggeri posticipa la partenza alle 9:30 posticipo di partenza anche per la corsa unità veloce Formia Ponza dalle 15 alle 16:30 da Gina Pandolfo Piazza l'infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio nellahttps://storage.