Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-03-2025 ore 07 | 25

traffico in aumento Come di consueto in queste prime ore del mattino per gli spostamenti verso le sedi lavorative in particolare sulle consolari in entrata a Roma sulla Cassia sulla Flaminia code rispettivamente nei due casi dal raccordo anulare fino a via dei due punti situazione analoga file su da Villa Spada via dei Prati Fiscali anche sulla Nomentana da Tor Lupara a raccordo anulare In tutti i casi in direzione centro incolonnamenti sulla tratto Urbano della A24 da Tor Cervara al bivio per la tangenziale est verso il centro e traffico in aumento anche sul Raccordo Anulare in carreggiata interna a Code tra le uscite diramazione sud e Appia in esterna si rallenta dall'aurelia a Pescaccio