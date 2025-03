Lanazione.it - Viabilità, amministratori, categorie e aziende uniti per la sicurezza stradale

Arezzo, 28 marzo 2025 –per laUn pericoloso avvallamento nella superstrada a Monte San Savino origina una presa di posizione di Comune, CNA e imprese Un avvallamento di notevole rilevanza all'imbocco della superstrada che da Monte San Savino porta ad Arezzo sta creando notevoli problemi allae diventa anche l’occasione per fare una riflessione sull’argomento che mette assieme l’Amministrazione pubblica, l’associazionismo di categoria e gli imprenditori. A parlare infatti sono il Sindaco di Monte San Savino Gianni Bennati, il Presidente di Fita CNA Antonio Peruzzi e Giuseppe Brasini, titolare dell’azienda “Brasini & C.” che sostengono in coro la necessità di promuovere un’efficace collaborazione per prevenire le problematiche derivanti da incidenti.