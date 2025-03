Via Rigattieri partito il restyling Per il centro stanziati 35 milioni

Lanazione.it - Via Rigattieri, partito il restyling. Per il centro stanziati 3,5 milioni

Ilstorico sotto i ferri, con il cantiere aperto in via. Il cantiere, coordinato da Pisamo, per il rifacimento dei sottoservizi e la risistemazione del lastricato in pietra, da tempo deteriorato in più punti anche per il passaggio di mezzi pesanti. L’intervento, avviato nel primo tratto della strada a piazza del Pozzetto, viene effettuato dove possibile con il recupero della pietra esistente per circa 600 metri quadrati di strada. I lavori, con un importo di 160mila euro, saranno conclusi prima dell’estate. "Finalmente - dice il sindaco di Pisa Michele Conti -andiamo a riqualificare una delle strade lastricate più caratteristiche del nostroche versava in stato di degrado. Con viasi sta ultimando anche il rifacimento della pavimentazione di via Volta.