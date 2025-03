Formiche.net - Vi spiego perché a Conte non conviene rompere con il Pd. Parla Ignazi

Leggi su Formiche.net

si deve rassegnare. Sta alzando il tiro, ma non potrà più essere il leader del centrosinistra. Il rischio rottura totale col Pd non lo vedo all’orizzontenona nessuno, ma il gioco così spregiudicato non pone le basi per l’alleanza”. Lo dice su Formiche.net Piero, politologo dell’Università di Bologna e profondo conoscitore delle dinamiche che caratterizzano il dibattito interno al centrosinistra. Il tentativo dei 5 Stelle di Giuseppe, in particolare sulle mozioni legate al piano di difesa europeo, appare molto chiaro: smarcarsi dalla posizione dei dem, alle prese con diverse sensibilità.Non c’è un concreto pericolo di sfaldare qualsiasi ipotesi di collaborazione tra i partiti rilanciando sempre sul tema della Difesa?Mi sembra una posizione che ricalca la concorrenza fra i 5 Stelle che cercano di smarcarsi dalla linea del Pd.