Vi devo dire di Helena Mariavittoria in confessionale avvisa il Grande Fratello | Poverina…

La tensione all’interno della casa delcontinua a crescere e a riflettersi anche fuori, dove il pubblico segue con attenzione ogni sfumatura dei rapporti tra concorrenti. Nelle ultime ore, MaVi ha utilizzato lo spazio delper esternare pensieri che hanno immediatamente acceso il dibattito. Le sue parole hanno gettato nuova luce su dinamiche sottili e, a tratti, velate, rendendo ancora più accesa l’atmosfera a pochi giorni dalla finale.Secondo quanto riferito da MaVi, alcune concorrenti starebbero agendo con prudenza solo in apparenza. Il suo sospetto è che Zeudi e Chiara stiano attendendo l’eliminazione diper esprimere giudizi negativi su di lei. “Ho l’impressione che Zeudi e Chiara aspettino chese ne vada per parlare male di lei, per gettarle fango addosso”, ha detto con fermezza, accendendo immediatamente il confronto sui social.