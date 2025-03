2anews.it - Vesuvio Race, sabato al via la regata del vulcano

Leggi su 2anews.it

Tutto pronto per la sesta edizione dellapowered by Banca Progetto. Lo start nella baia dell’Oncino, tra Castellammare e Torre Annunziata. Il primo appuntamento di quest’anno per i velisti ed i simpatizzanti dellaè stato al cinema con la proiezione del film “No More Trouble – cosa rimane di una tempesta” .