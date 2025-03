Secoloditalia.it - “Vero o falso”: Marco Capretti porta a teatro le più grandi bufale della nostra storia

Che cosa c’entrano Platone e l’editto di Costantino con Albano e Michael Jackson? E i gladiatori dell’antica Roma con il nuovo codicestrada del ministro Salvini? Sono alcuni degli insospettabili collegamenti, dei voli pindarici e comici, che collegano “” di, in scena fino a domenica 30 marzo all’Officina delle Arti di Roma.In un filo narrativo tanto imprevedibile quanto divertente, l’attore e comico televisivo, volto storico di Made in Sud, incentra il suo nuovo spettacolo sulle fake news e sulle manipolazionicronaca. Una narrazione brillante, sul filo dell’ironia esatira, che non tralascia nemmeno alcuni spunti di divulgazione e di approfondimento. Uno spassoso one man show, scritto a quattro mani con Valter Delle Donne, ripercorre in modo comico e scanzonato, alcune delle piccole emenzognedell’umanità, ma anchevita quotidiana.