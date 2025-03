Lanazione.it - Vernaccia di San Gimignano, allarme dazi. “Ora soluzioni condivise”

San(Siena), 28 marzo 2025 – Sale la temperatura per non dire il pericolo sulla annunciata ’tassa’ sul vino che potrebbe mettere in ginocchio anche il primo vino Doc italiano: ladi San. Qui regna, come ovunque nel settore, la preoccupazione per le voci che arrivano dall’altra parte dell’Oceano Atlantico, dagli Stati Uniti. Con le migliaia e migliaia di bottiglie che cominciano a tentennare, ormai quasi pronte per partire. Nel momento “complesso segnato da sfide economiche, globali e geopolitiche e dalla continua necessità di adattarsi a nuovi scenari e l’incertezza legata a potenzialiaggiuntivi – è la riflessione a cuore aperto della presidente Consorziodi SanIrina Strozzi –, rischia di aggravare ulteriormente la situazione delle nostre imprese che guardano al mercato statunitense fra i più importanti in termini storici e strategici”.