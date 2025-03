Bergamonews.it - Verme nel piatto in mensa: “Forse l’emulazione di un alunno”

Potrebbe essere stato un episodio di emulazione il ritrovamento di undentro una porzione di lasagne servita nellascolastica di una scuola primaria a San Biagio di Callalta (Treviso), il 20 marzo scorso. Un’ipotesi – come riporta l’Ansa – sollevata dall’azienda bergamasca che si occupa della refezione, la Dussmann di Capriate San Gervasio, al centro dell’attenzione dopo un caso che effettivamente si era verificato il 27 febbraio scorso e che aveva sollevato le proteste da parte delle famiglie.Il precedente ritrovamento era avvenuto a Roncade (Treviso), in una scuola servita dallo stesso fornitore. Il secondo caso di San Biagio, in particolare, aveva portato come reazione il ritiro dei figli da parte dei genitori dallae ad un pic-nic fuori dall’edificio, per richiamare l’attenzione sull’episodio.