.com - Verissimo, tra gli ospiti del weekend Luca Zingaretti, Roby Facchinetti, Benji & Fede

Leggi su .com

, tra glidi Silvia Toffanin del 29 e 30 marzo 2025 ci sono, i primi due eliminati di Amici,, Gerry Scotti e Michelle HunzikerSabato 29 e domenica 30 marzo, alle ore 16.30 su Canale 5, appuntamento con, condotto da Silvia Toffanin.Sabato, alle ore 16.30 Silvia Toffanin accoglie per un’intervista ritratto l’attore, al suo esordio come regista con il film La casa degli sguardi. In studio, dopo una lunga separazione, il ritorno di una coppia musicale amatissima, quella formata da, usciti con un nuovo singolo dal titolo Anni d’oro.Da un duo musicale a uno comico, quello composto dai fratelli Fabrizio erico Sansoni, al loro debutto cinematografico con la commedia E poi si vede.