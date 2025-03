Quotidiano.net - ‘Verissimo’: gli ospiti di sabato 29 e domenica 30 marzo

Un weekend pieno di musica, storie, ricordi e tenerezza quello che ci prepariamo a vivere in compagnia di. Le puntate del 29 e del 30saranno ricche di: ecco di chi si tratta.29: chi ci sarà La puntata didipomeriggio partirà alle 16:30 su Canale 5. Tra glidel primo appuntamento del weekend ci sono due coppie artistiche: quella composta dai comici (e fratelli) Fabrizio e Federico Sansoni che debuttano al cinema con ‘E poi si vede’ e quella musicale composta da Benji&Fede, da poco tornati con il singolo ‘Anni d’oro’. Una prima volta anche per Luca Zingaretti come regista della pellicola ‘La casa degli sguardi’ che racconterà a Silvia Toffanin. In studio saranno presenti, inoltre, la veejay Ema Stokholma e i primi due eliminati da ‘Amici’ di Maria De Filippi: Asia e Vybes.