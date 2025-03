Liberoquotidiano.it - Ventotene non basta: dova va in ritiro il Pd: si schiantano?

Leggi su Liberoquotidiano.it

La missione a, evidentemente, alla sinistra non èta. Il Pd ha già organizzato un(punitivo o meno, lo giudicheranno gli elettori) di due giorni in un altro santuario laico della Resistenza e dell'Antifascismo, Casa Cervi. Una due giorni sul modello Gubbio, con i deputati dem in conclave, questa volta a Reggio Emilia. L'iniziativa si terrà la prossima settimana, giovedì 3 e venerdì 4 aprile. Il format è pressoché lo stesso del gennaio 2024, quando i deputati dem si ritrovarono nell'esclusivo Park Hotel ai Cappuccini della cittadina umbra. Una scelta che suggerì paralleli "scomodi" con Forza Italia e Silvio Berlusconi che nello stesso luogo tenne la prima edizione della scuola politica del suo partito. Per evitare polemiche e imbarazzi, perlomeno all'inizio, quest'anno la cornice cambia e la scelta è caduta sul museo ricavato dalla casa colonica dei fratelli Cervi, martiri dell'antifascismo.