Venezia-Bologna, il pronostico di Serie A: doppia combo intrigante

Dopo due settimane di attesa è quasi tutto pronto per il ritorno in campo dellaA, con la trentesima giornata che animerà questo weekend e che sarà inaugurata da due match in programma domani, sabato 29 marzo, alle ore 15. Uno di questi sarà quello che si svolgerà allo Stadio Pier Luigi Penzo, dove si affronterannoa caccia di punti importanti per la rincorsa ai loro obiettivi stagionali.Padroni di casa che si presentano a questa fase finale del campionato ancora aggrappati alla possibilità di conquistare la salvezza. Per farlo però servirà interpretare nel migliore dei modi le nove finali che ci saranno da qui a fine maggio. Nelle scorse settimane ilha sicuramente lanciato dei segnali, ottenendo quattro pareggi consecutivi, di cui tre contro Lazio, Atalanta e Napoli.