Vendola pensa al ritorno in campo: pronto a candidarsi alle regionali

Le elezionipugliesi di ottobre possono segnare ilindell’ex presidente Nichi. Oggi presidente di Sinistra Italiana, il fondatore di Sinistra e Libertà starebbe valutando la possibilità dicome consigliere, capolista dianza Verdi e Sinistra a sostegno della quasi certa candidatura di Antonio Decaro, verso il quale nelle ultime settimane non ha sempre avuto posizione concilianti.La scelta sarebbe dettata dal desiderio di tornare a fare politica attiva dopo anni di lontananza. “Ancora Nichi non ha sciolto la riserva, ma siamo fiduciosi”, racconta al Corriere della Sera una persona a lui vicina. Anche uno dei suoi delfini fin dai tempi della “primavera pugliese”, Nicola Fratoianni, interpellato sulla possibile candidatura, si è limitato a un sorriso senza confermare né smentire, riporta sempre il quotidiano di via Solferino.