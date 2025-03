Lanazione.it - Varato il Perini Navi Katana: un nuovo standard nell'eccellenza nautica

il", ketch (due alberi) di 60 metri che rappresenta uncapitolocon l’installazione della chiglia retrattile che consente un alto livello di versatilità, manovrabilità e performance. La nave si può così adattare alle diverse condizioni digazione, anche non a vela con fondali ridotti, migliorando stabilità ed efficienza, e dando agli armatori libertà di movimento a bordo. Il cantiere The Italian Sea Group guidato da Giovanni Costantino, afferma che "la strategia di rinnovamento, con l’acquisizione dinel 2022, ha avuto un progetto di rilancio con la nuova flotta in grado di coniugare l’eleganza senza tempo con l’;innovazione tecnologica. Tra i successi più significativi di questi anni, l’iconico Art Explorer, catamarano a vela vincitore del Superyacht Design Awards 2025".