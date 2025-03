Quotidiano.net - Vance in Groenlandia, l’attacco alla Danimarca: “Non ha fatto un buon lavoro”

Pituffik, 28 marzo 2025 - Non ci sarà uso della forza in, maattacca l’Europa e la: “Non hanno investito le risorse sufficienti" per mantenerla sicura di fronte al crescente interesse di Russia e Cina. È chiaro il messaggio lanciato dal vicepresidente Usa, J.D., oggi in vista nella base militare spaziale americana di Pituffik.– arrivato sull’isola insiememoglie Usha a bordo dell’Air Force 2 – ha parlato senza mezzi termini, toccando anche il tasto dolente del braccio di ferro economico di Washington contro i mercati di tutto il mondo. "Non c'è modo che il Canada vinca una guerra commerciale contro gli Usa", ha detto il vicepresidente JD. "Il nostro messaggioè chiaro” La“ha lanciato molti attacchi" contro l'amministrazione Trump.