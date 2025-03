Secoloditalia.it - Vance e la moglie Usha in Groenlandia nonostante le “presunte” proteste e l’ostilità del premier di sinistra

Il vicepresidente americanoe lavisiteranno la, ma l’agenda della loro visita ha subito modifiche rilevanti, con l’esclusione della parte relativa alla corsa dei cani da slitta e degli altri eventi legati alle tradizioni e alla popolazione locale. I due coniugi americani non assisteranno ad alcuna forma di intrattenimento, si limiteranno a visitare un’installazione militare statunitense “Us Space Force” a Pituffik sulla costa nord occidentale del Paese e situata a chilometri di distanza dai centri abitati. Secondo le rivelazioni di un alto funzionario della Casa Bianca citato dalla Cnn, il vicepresidente americano dovrebbe sfruttare l’occasione per attaccare politicamente il governo danese.I coniuginon sono ben accetti inInizialmente, la visita diera stata definita dalla Casa Bianca come un modo per conoscere meglio la cultura dell’isola che il Presidente Donald Trump vorrebbe annettere agli Usa: questo annuncio è diventato rapidamente oggetto di polemica, tanto che il leader del territorio groenlandese, Múte Egede, ha definito “altamente aggressiva” la visita della Second Lady americana.