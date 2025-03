Lettera43.it - Vaeb, chi sono i membri del duo in gara all’Eurovision 2025 per l’Islanda

Come la Germania, che ha scelto i giovanissimi Abor & Tynna, ancheverrà rappresentataSong Contestda due fratelli. Sul palco di Basilea, dove apriranno le danze della prima semifinale martedì 13 maggio, ci saranno infatti Matthías Davíð e Hálfdán Helgi Matthíasson, anche noti come. I due hanno rispettivamente 21 e 20 anni e da tre hanno esordito su tutte le piattaforme streaming con il disco d’esordio. Contraddistinti dalle loro tute argentate, in Svizzera porteranno il brano Róa, che la stampa scandinava ha definito «pieno di energia» oltre che una commistione dirità folk, pop e rap.Chi, inperSong Contest(Ragnar Visage/EBU)Tute argentate e occhiali specchiati dall’ampia montatura.