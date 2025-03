Ilrestodelcarlino.it - Usb e pochi organici: "La lotta continua"

"Assunzioni insufficienti, la". Non abbassa la guardia l’Usb sanità di Ascoli nel dare notizia che "grazie alla nostra mobilitazione, il 21 marzo sono state pubblicate le Determine n. 82 e 85 relative alle assunzioni di OSS tramite concorso e mobilità in entrata". Il sindacato lamenta infatti che le notizie non sono del tutto positive: "rispetto alle 12 unità necessarie per colmare le perdite del solo 2024, verranno assunti appena 7 operatori. Di queste assunzioni, solo 3 arriveranno dai vincitori del concorso (su 6 previste), mentre 4 saranno da mobilità in entrata (su 6 previste). In pratica, non solo il numero di assunzioni è inferiore a quanto garantito, ma addirittura più posti vengono coperti tramite mobilità anziché con i vincitori del concorso". Per chi ha ottenuto il trasferimento tramite mobilità, ci sono già delle date certe per l’ingresso in servizio: 1 aprile e 1 maggio (1 unità), 1 giugno (2 unità).