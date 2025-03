Liberoquotidiano.it - Usa-Filippine, manovre congiunte contro la Cina: cosa sta succedendo

Le trattative USA-Russia confermano che il presidente americano Donald Trump intende disinnescare la tensione in Europa per concentrare risorse militari nell'Oceano Pacifico,il vero sfidante di Washington, la. Il segretario alla Difesa USA Pete Hegseth ha iniziato martedì 25 marzo un'ispezione nelle piazzeforti americane della regione, cominciando dalla base di Camp H.M. Smith, nelle Hawaii, che ospita il Comando militare USA del Pacifico. Ha proseguito per l'isola di Guam, lee il Giappone. In particolare, nelle, dove Hegseth sarà oggi e domani, gli Stati Uniti hanno iniziato da lunedì esercitazionicon le truppe di Manila, mentre il Wall Street Journal segnalava che la«è pronta al blocco di Taiwan», l'isola di cui Pechino minaccia da anni l'invasione mandando navi e aerei presso i suoi lidi.