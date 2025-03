Quotidiano.net - Usa e Filippine rafforzano l'alleanza contro l'aggressività cinese nell'Indo-Pacifico

Usa ehanno concordato "i prossimi passi per ripristinare la deterrenza" e Washington impiegherà "capacità avanzate", riflettendo "la forza dell'verso l'della Cina comunistaa regione". E' quanto ha detto il capo del Pentagono Pete Hegseth,a conferenza stampa a Manila con il suo omologo filippino, Gilbert Teodoro. Le parti, inoltre, terranno manovre bilaterali delle forze speciali a Batanes, vicino a Taiwan. "L'amministrazione Trump darà priorità e si focalizzerà su questa regione in termini senza precedenti per stabilire una deterrenza", ha aggiunto.