Usa dottoranda turca arrestata per aver scritto un articolo contro il genocidio di Israele

Unadella Tufts University di Somerville, vicino Boston, è statadagli agenti del Dipartimento per la Sicurezza interna degli Stati Uniti con l’accusa dipartecipato ad “attività a sostegno di Hamas”. Il visto per motivi di studio le è stato revocato ed è in corso la procedura per espellerla dagli Stati Uniti.Le autorità federali non hanno fornito elementi o prove a sostegno dell’accusa. È emerso tuttavia che la ragazza, Rumeysa Ozturk, 30 anni, nel marzo del 2024 ha co-firmato unsul giornale della scuola in cui si esortava l’amministrazione dell’università a dare ascolto a una risoluzione del consiglio studentesco che accusavadinei confronti della popolazione palestinese nella Striscia di Gaza.L’arresto è avvenuto per strada a Somerville nel tardo pomeriggio di martedì 25 marzo, nelle vicinanze delle abitazioni riservate agli studenti dell’ateneo.