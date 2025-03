Lapresse.it - Usa-Canada, Trump sente Carney: “colloquio estremamente produttivo”

Segnali di distensione tra gli Stati Uniti e ilcome fatto intendere dal presidente Donald. “Ho appena finito di parlare con il primo ministro Mark, del. È stata una chiamataproduttiva, siamo d’accordo su molte cose e ci incontreremo subito dopo le prossime elezioni canadesi per lavorare su elementi di politica, affari e tutti gli altri fattori, che finiranno per essere grandiosi sia per gli Stati Uniti d’America che per il“, ha scritto su ‘Truth‘ il presidente americano Donald: “Washington tornerà più sicura e bella che mai”Poco prima il tycoon aveva scritto, sempre sul suo social, un post sulla capitale americana. “Washington deve tornare pulita e sicura! Abbiamo bisogno che la nostra grande polizia torni per le strade, senza scuse da parte del sindaco o di chiunque altro”, ha dichiarato