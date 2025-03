Ursula a mano armata

Leggi su Lanotiziagiornale.it

La von der Leyen dice che i soldi per il riarmo verranno dai risparmi dei cittadini. Se succederà una cosa del genere, vedremo finalmente la gente in piazza coi forconi e i picconi.Mauro BonattiVia emailGentile lettore, forse sono pessimista, ma non credo che vedremmo le piazze coi forconi nemmeno sevon der Bomben venisse di persona nelle nostre case a rapinarci a. E non perché noi italiani abbiamo fama di essere allergici alle rivoluzioni (in verità, abbiamo in curriculumi Vespri siciliani e Masaniello), ma per due diversi motivi. Il primo è che oggi i forconi non bastano contro polizie che somigliano sempre più a eserciti, con elmetti, giubbe antiproiettile, scudi, taser, pistole, fucili, granate lacrimogene, cannoni ad acqua, elicotteri, mezzi blindati, ecc. L’unico Paese in cui una rivolta potrebbe avere un impatto paradossalmente è l’America, perché lì quasi ogni cittadino ha in casa un arsenale bellico.