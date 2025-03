Tuttivip.it - Uomini e donne, Tina Cipollari e la foto al mare nel 1990 (a 28 anni!)

?Nel gennaio 2019,ha condiviso unagrafia delche la ritrae in bikini durante una vacanza a Montecarlo, all’età di 28. Questo scatto, pubblicato sulla pagina Instagram “Indifferenza astrale”, ha suscitato numerosi commenti tra i suoi follower.?Alcuni utenti hanno evidenziato differenze nell’aspetto dirispetto al passato. Un commento recita: “si è rifatta pure le labbra probabilmente altre cose in viso. Effettivamente ha un bellissimo viso ma fisicamente si è proprio lasciata andare non si può guardare. Poi se si vuole essere ipocriti e dire il contrario allora diciamolo”. Un altro utente ha scritto: “Totalmente cambiata per colpa della chirurgia estetica, l’unica cosa che gli è rimasta è il seno, stupenda!!!”.?Altri follower hanno espresso opinioni diverse, sottolineando che i cambiamenti fisici possono essere influenzati da vari fattori, come la maternità.