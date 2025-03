Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, Cristina Ferrara sotto accusa: parla la madre

, da quando ha fatto il suo ingresso aper corteggiare Gianmarco Steri, è diventata protagonista di una vera e propria pioggia di segnalazioni. Accuse più o meno velate la dipingono come interessata solo alla visibilità e al mondo dello spettacolo. Ma adesso, a prendere la parola è la mamma di, Silvana Catullo, che rompe il silenzio e difende pubblicamente sua figlia con parole cariche d’amore e determinazione.news:ta di cercare solo visibilitàDiverse segnalazioni hanno messo in dubbio la sincerità delle intenzioni di. Secondo alcune voci, la ragazza non sarebbe realmente interessata a Gianmarco Steri, ma userebbe il programma come trampolino per entrare nel mondo dello spettacolo. Le accuseno di un desiderio di carriera più che di amore, ma non esistono prove concrete che confermino tali sospetti.