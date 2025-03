Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, chi è Pierpaolo Lazzarini: età, lavoro e la sua invenzione

è uno dei nuovi protagonisti più affascinanti del Trono Over di. Nato il 9 maggio 1982, sotto il segno del Toro, ha 42 anni ed è originario di Viterbo. Imprenditore e designer di successo, il suo ingresso nel programma di Maria De Filippi ha subito destato interesse, soprattutto per il suo stile elegante, il carattere deciso e il forte legame con il mondo degli animali.Chi è: tra design e libertàDesigner e fondatore del progetto Jet Capsule,è conosciuto anche per il suo profilo Instagram professionale @design, seguito da oltre 30.000 follower. Sui social ama raccontarsi anche nel profilo personale @, con più di 5.100 seguaci. La sua biografia recita: “Pensa al futuro, non dimenticare mai il passato”.