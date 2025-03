Oasport.it - United Rugby Championship: la Benetton deve vincere, alle Zebre serve il colpaccio

Inizia oggi il quattordicesimo turno dell’e con soli 5 turni ancora da giocare e una classifica cortissima sarà un lunghissimo sprint per puntare ai playoff. Playoff che sogna ancora laTreviso, che però non può permettersi passi falsi, mentre per leParma l’obiettivo è veramente lontano. E le due italiane saranno in campo domani.Le prime a scendere in campo,13.45, saranno leParma, impegnate sul difficile campo dei Vodacom Bulls in Sudafrica. A Pretoria la franchigia federale affronterà la terza in classifica e per i ragazzi di Brunello servirà un’impresa per espugnare il Loftus Versfeld e tenere vive le speranze di conquistare la post season. Per gli emiliani, comunque, un buon momento di forma e sicuramente proveranno a ribaltare i pronostici della vigilia.