Unipol | Piano Strategico ' Stronger Faster Better' con Dividendi in Crescita del 72%

ha approvato il' che prevede la distribuzione, nell'arco del triennio 2025-2027, di 2,2 miliardi di euro di, il 72% in più rispetto al triennio precedente e il conseguimento di utili cumulati pari a 3,8 miliardi di euro, indel 28% sul periodo 2022-2024. La generazione di capitale organica, si legge in una nota, si attesterà a 1 miliardo di euro, in aggiunta aiprevisti, mentre la raccolta assicurativa complessiva al 2027 è attesa a 18 miliardi di euro, 2,4 miliardi in più rispetto al 2024. Laannua composta del dividendo per azione sarà pari pari a circa il 10%. Gli utili cumulati del gruppo assicurativo ammonteranno a 3,4 miliardi di euro, indel 47% sul triennio precedente. "Conpresentiamo unsolidemente ancorato al nostro core business e coerente con le competenze e la qualità cheha sviluppato in questi anni, con l'ambizione di rispondere concretamente a scenari sempre più complessi e in rapida evoluzione, anticipando i cambiamenti e le trasformazioni tecnologiche, sociali ed economiche dei nostri tempi", ha dichiarato il presidente, Carlo Cimbri.