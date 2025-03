Unipol | con piano 2027 utili a 38 mld ai soci 22 mld +72%

Leggi su Ildenaro.it

Milano, 28 mar. (askanews) –ha approvato ilstrategico 2025-e prevedeconsolidati cumulati per 3,8 miliardi di euro, in crescita del 28% rispetto al periodo 2022-2024. I dividendi cumulati alsono stimati a 2,2 miliardi, con un balzo del 72% rispetto ai 1,3 miliardi distribuiti aicon la precedente strategia. La raccolta assicurativa alè vista a 18 miliardi, +2,4% sul 2024. La crescita annua composta degliè stimata al 13%, mentre per dividendi cumulati a 2,2 miliardi di euro la crescita annua composta del 10%. Dalaldiè prevista una generazione di capitale organica, in aggiunta ai dividendi cumulati attesi e al finanziamento della crescita, pari a 1 miliardo di euro. A livello industriale, il grupposi pone come obiettivi aluna raccolta nel comparto Danni pari a 10,6 miliardi di euro (crescita annua composta del +4,9%), un Combined Ratio Danni al 92% (-1,6 punti percentuali rispetto al 31 dicembre 2024) e una raccolta nel comparto Vita pari a 7,4 miliardi di euro (crescita annua composta del +4,8%).