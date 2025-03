Unipol Assicurazioni nel piano al 2027 utili a 38 miliardi

Lapresse.it - Unipol Assicurazioni, nel piano al 2027 utili a 3,8 miliardi

ha presentato il nuovo2025-. L’obiettivo è rafforzare la leadership nel mercato assicurativo italiano e diventare ancora più forti, grazie ai numerosi asset distintivi di cui il Gruppodispone e ai rilevanti investimenti in capitale umano e tecnologico. A illustrare il2025-è stato Matteo Laterza, amministratore delegato di, sottolineando i target importanti e sfidanti per la crescita e per lo sviluppo del business assicurativo.La sfida è rafforzare la leadership, migliorando anche la redditività industriale. Il‘StrongerFasterBetter’ è solidamente ancorato al core business di, come ha sottolineato il Presidente Carlo Cimbri, e prevede una robusta crescita die dividendi grazie al miglioramento della profittabilità tecnica e al rafforzamento della bancassurance.